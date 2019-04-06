Самолёт ВМС США провёл разведку возле Крыма

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Патрульный противолодочный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon 5 апреля провёл разведку в районе Крыма.

Об этом свидетельствуют данные PlaneRadar.

Отмечается, что незадолго до этого разведывательный полёт у границ России совершил стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk.

По уточнённым данным, беспилотник в том числе курсировал вдоль Черноморского побережья России, а также вдоль линии разграничения в Донбассе.

22 марта возле берегов Крыма осуществил полёт самолёт радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США Boeing RC-135. 

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