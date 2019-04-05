РЭО подготовит проекты поддержки иностранных инвесторов в сфере экологии

Российский экологический оператор (РЭО) будет активно привлекать иностранных инвесторов к работе над реформой ТКО в России. Об этом, как сообщает телеканал «360», заявил глава РЭО Денис Буцаев.

«Мы получили от правительства задание использовать технологии, которые возможно в этом отношении локализовывать и которые бы имели потенциал для широкого внедрения на территории страны. Поэтому мы попросили компании останавливаться либо на возможности производства этих технологий и оборудования на территории нашей страны, либо на перспективе вхождения в совместные предприятия на территории России», — сказал Буцаев.

По его словам, первые 20 инвестиционных проектов, в которых будет использоваться механизм господдержки, планируют сформировать до июня 2019 года.

В феврале progorod43.ru сообщил, что в Кирове появился Общественный совет по вопросам вывоза твёрдых коммунальных отходов.