В Дагестане мальчик умер после укола в больнице

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Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
  • РИА Новости

По данным ведомства, 19 января ребёнку в ходе подготовки к плановой операции ввели препарат, который спровоцировал анафилактический шок и судороги. Мальчик впал в кому и скончался, не приходя в сознание.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Ранее URA.RU передавало, что расследование о смерти ребёнка после инъекции в Ханты-Мансийском автономном округе передано в центральный аппарат СК.

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