В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
- РИА Новости
По данным ведомства, 19 января ребёнку в ходе подготовки к плановой операции ввели препарат, который спровоцировал анафилактический шок и судороги. Мальчик впал в кому и скончался, не приходя в сознание.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Ранее URA.RU передавало, что расследование о смерти ребёнка после инъекции в Ханты-Мансийском автономном округе передано в центральный аппарат СК.