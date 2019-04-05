Корабли ВМФ России провели ракетные стрельбы на учениях в Чёрном море
- РИА Новости
«Ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» в составе корабельной ударной группы провели ракетные стрельбы противокорабельными ракетами «Москит» по надводным целям, находящимся на расстоянии более 30 морских миль», — цитирует РИА Новости Рулёва.
Отмечается, что в ходе учений ракеты успешно поразили мишенную позицию, которая состояла из двух щитов-мишеней и имитирующую отряд кораблей «противника».
Также в ведомстве уточнили, что морской полигон, где проходили стрельбы, был закрыт для гражданского судоходства.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что морская авиация Черноморского флота провела совместное учение с фрегатом «Адмирал Макаров».