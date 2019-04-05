Корабли ВМФ России провели ракетные стрельбы на учениях в Чёрном море

Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв сообщил, что корабли ВМФ России в рамках уений в Чёрном море корабли провели стрельбы противокорабельными ракетами по надводным целям, удалённым на 30 морских миль.

«Ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» в составе корабельной ударной группы провели ракетные стрельбы противокорабельными ракетами «Москит» по надводным целям, находящимся на расстоянии более 30 морских миль», — цитирует РИА Новости Рулёва.

Отмечается, что в ходе учений ракеты успешно поразили мишенную позицию, которая состояла из двух щитов-мишеней и имитирующую отряд кораблей «противника».

Также в ведомстве уточнили, что морской полигон, где проходили стрельбы, был закрыт для гражданского судоходства.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что морская авиация Черноморского флота провела совместное учение с фрегатом «Адмирал Макаров».