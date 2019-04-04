Прокурор 23 апреля попросит наказание для полковника Захарченко
- РИА Новости
«Судебное следствие окончено. Прения сторон по делу начнутся в 14:00 мск 23 апреля», — приводит ТАСС слова судьи Елены Абрамовой.
Ранее гособвинение попросило приговорить к пяти годам колонии общего режима отца полковника Дмитрия Захарченко, Виктора, который обвиняется в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство».
В июле 2018 года сообщалось, что изъятые у Захарченко более 9 млрд рублей перечислены в российский бюджет.
Также стало известно, что у полковника Захарченко нашли новые активы на 484 млн рублей.