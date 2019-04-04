Прокурор 23 апреля попросит наказание для полковника Захарченко

Пресненский суд Москвы 23 апреля начнёт судебные прения, в ходе которых гособвинитель огласит срок наказания для бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко.

«Судебное следствие окончено. Прения сторон по делу начнутся в 14:00 мск 23 апреля», — приводит ТАСС слова судьи Елены Абрамовой.

Ранее гособвинение попросило приговорить к пяти годам колонии общего режима отца полковника Дмитрия Захарченко, Виктора, который обвиняется в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство».

В июле 2018 года сообщалось, что изъятые у Захарченко более 9 млрд рублей перечислены в российский бюджет.

Также стало известно, что у полковника Захарченко нашли новые активы на 484 млн рублей.