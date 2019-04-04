Прокурор 23 апреля попросит наказание для полковника Захарченко

Короткая ссылка
Пресненский суд Москвы 23 апреля начнёт судебные прения, в ходе которых гособвинитель огласит срок наказания для бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко.
Прокурор 23 апреля попросит наказание для полковника Захарченко
  • РИА Новости

«Судебное следствие окончено. Прения сторон по делу начнутся в 14:00 мск 23 апреля», — приводит ТАСС слова судьи Елены Абрамовой.

Ранее гособвинение попросило приговорить к пяти годам колонии общего режима отца полковника Дмитрия Захарченко, Виктора, который обвиняется в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство».

В июле 2018 года сообщалось, что изъятые у Захарченко более 9 млрд рублей перечислены в российский бюджет

Также стало известно, что у полковника Захарченко нашли новые активы на 484 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить