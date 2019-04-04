Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
- РИА Новости
«Здание цеха по производству взрывчатки размером 15 на 12 м при взрыве полностью разрушено», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате происшествия никто не пострадал, в настоящее время происходит горение на площади 150 кв. м.
В январе на заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленинградской области произошёл взрыв. Причиной стало нарушение техники безопасности при проведении работ. Пострадали четыре человека.
СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва.