Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области

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Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
  • РИА Новости

«Здание цеха по производству взрывчатки размером 15 на 12 м при взрыве полностью разрушено», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате происшествия никто не пострадал, в настоящее время происходит горение на площади 150 кв. м.

В январе на заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленинградской области произошёл взрыв. Причиной стало нарушение техники безопасности при проведении работ. Пострадали четыре человека. 

СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва.

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