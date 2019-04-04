Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области

Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Здание цеха по производству взрывчатки размером 15 на 12 м при взрыве полностью разрушено», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате происшествия никто не пострадал, в настоящее время происходит горение на площади 150 кв. м.

В январе на заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленинградской области произошёл взрыв. Причиной стало нарушение техники безопасности при проведении работ. Пострадали четыре человека.

СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва.