В МВД рассказали об обстоятельствах ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
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«На 65-м км трассы М-4 «Дон» пассажирский микроавтобус врезался в грузовой автомобиль, стоявший на обочине», — сказал собеседник агентства.
По словам источника в экстренных службах, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулём.
Ранее сообщалось, что в Московской области на трассе М-4 «Дон» произошло столкновение микроавтобуса с фурой. В результате ДТП погибли шесть человек и ещё двое пострадали.
Также URA.RU передавало, что жертвами крупного ДТП в Свердловской области стали два человека.