В МВД рассказали об обстоятельствах ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Микроавтобус, в ДТП с которым в Московской области погибли шесть человек, допустил столкновение со стоящей на обочине фурой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«На 65-м км трассы М-4 «Дон» пассажирский микроавтобус врезался в грузовой автомобиль, стоявший на обочине», — сказал собеседник агентства.

По словам источника в экстренных службах, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулём.

Ранее сообщалось, что в Московской области на трассе М-4 «Дон» произошло столкновение микроавтобуса с фурой. В результате ДТП погибли шесть человек и ещё двое пострадали.

Также URA.RU передавало, что жертвами крупного ДТП в Свердловской области стали два человека.