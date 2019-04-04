В МВД рассказали об обстоятельствах ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

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Микроавтобус, в ДТП с которым в Московской области погибли шесть человек, допустил столкновение со стоящей на обочине фурой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
В МВД рассказали об обстоятельствах ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
  • © МЧС России по Московской области

«На 65-м км трассы М-4 «Дон» пассажирский микроавтобус врезался в грузовой автомобиль, стоявший на обочине», — сказал собеседник агентства.

По словам источника в экстренных службах, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулём.

Ранее сообщалось, что в Московской области на трассе М-4 «Дон» произошло столкновение микроавтобуса с фурой. В результате ДТП погибли шесть человек и ещё двое пострадали. 

Также URA.RU передавало, что жертвами крупного ДТП в Свердловской области стали два человека.

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