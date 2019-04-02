Лишённая инвалидности онкобольная девочка из Ярославля пройдёт медицинскую экспертизу в Москве

Лишённая инвалидности онкобольная 11-летняя жительница Ярославля Дарья Курацапова, потерявшая один глаз в результате болезни, 4 апреля приедет на медико-социальную экспертизу (МСЭ) в Москву. Об этом RT cообщил адвокат Шота Горгадзе.

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По его словам, семья будет пытаться восстановить инвалидность.

«В случае если попытка не увенчается успехом, это не значит, что мы опустим руки, — заверил Горгадзе. — Главное для нас — изменить закон, регламентирующий назначение и снятие инвалидности с таких детей, как Даша Курацапова».

Адвокат отметил, что уже обратился в Госдуму и в администрацию президента России.

«Если закон позволяет снять с маленького онкобольного ребёнка инвалидность с формулировкой «Отсутствие парного органа не является основанием для продления инвалидности», то такой закон не имеет права на существование», — считает он.

Горгадзе убеждён, что вопрос следует решать системно и на примере онкобольной девочки из Ярославля можно принять новый созидательный закон, чтобы упростить жизнь инвалидов, избавив их от ежегодного сбора справок и прохождения медико-социальной экспертной комиссии.

Ранее RT сообщал, что в 2012 году у девочки диагностировали молекулярную ретинобластому на третьей стадии, в связи с чем была проведена операция по удалению глаза, однако в конце 2018 года в результате МСЭ с Курацаповой сняли статус инвалида из-за ремиссии. После публикации RT cледственное управление СК по Ярославской области начало проверку правомерности снятия инвалидности с онкобольного ребёнка.