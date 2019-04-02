Источник сообщил о взрыве в здании военной академии в Петербурге
- РИА Новости
Отмечается, что на месте работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета.
Взрыв произошёл на втором этаже здания. Как сообщил источник в экстренных службах, по предварительным данным, произошло обрушение лестничного пролёта.
15 человек заблокированы.
По данным телеканала «78», инцидент произошёл в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.
В результате взрыва есть пострадавшие. По предварительным данным, их не менее трёх.