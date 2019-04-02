Источник сообщил о взрыве в здании военной академии в Петербурге

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге в здании на улице Красного Курсанта произошёл взрыв, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник.
Источник сообщил о взрыве в здании военной академии в Петербурге
  • РИА Новости

Отмечается, что на месте работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета.

Взрыв произошёл на втором этаже здания. Как сообщил источник в экстренных службах, по предварительным данным, произошло обрушение лестничного пролёта.

15 человек заблокированы.

По данным телеканала «78», инцидент произошёл в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

В результате взрыва есть пострадавшие. По предварительным данным, их не менее трёх.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить