На берегу Финского залива спасли белька

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В Ленинградской области на берегу Финского залива прохожие спасли новорождённого белька и передали его специалистам Фонда друзей балтийской нерпы. Об этом информирует «360».
На берегу Финского залива спасли белька
  • © ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Отмечается, что детёныш отбился от матери и потерялся, в настоящее время угрозы его жизни нет.

«Этот белёк должен был находиться с матерью ещё около месяца... Этот детёныш оказался на берегу из-за того, что началось таяние льда. Один бы он не выжил», — заявила собеседница телеканала.

Отмечается, что специалисты будут откармливать белька в течение нескольких месяцев, так как ему нужно набрать вес, чтобы он мог выжить.

Ранее телеведущий и зоолог Тимофей Баженов в беседе с НСН оценил возможность спасения белых носорогов.

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