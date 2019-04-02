На берегу Финского залива спасли белька

В Ленинградской области на берегу Финского залива прохожие спасли новорождённого белька и передали его специалистам Фонда друзей балтийской нерпы. Об этом информирует «360».

Отмечается, что детёныш отбился от матери и потерялся, в настоящее время угрозы его жизни нет.

«Этот белёк должен был находиться с матерью ещё около месяца... Этот детёныш оказался на берегу из-за того, что началось таяние льда. Один бы он не выжил», — заявила собеседница телеканала.

Отмечается, что специалисты будут откармливать белька в течение нескольких месяцев, так как ему нужно набрать вес, чтобы он мог выжить.

Ранее телеведущий и зоолог Тимофей Баженов в беседе с НСН оценил возможность спасения белых носорогов.