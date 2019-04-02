Названы российские города с самыми большими пробками на дорогах

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Финансовый университет при правительстве России составил список российских городов, в которых зафиксированы наиболее крупные заторы на дорогах. Об этом сообщает «Российская газета».
Названы российские города с самыми большими пробками на дорогах
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По словам проректора университета Алексея Зубца, эксперты оценили состояние дорожного хозяйства в городах с населением более 250 тыс. человек.

В числе лидеров по пробкам среди российских городов называются Санкт-Петербург, Химки, Балашиха, Подольск, Москва, Рязань, Ярославль, Омск, Нижний Новгород, Воронеж.

Отмечается, что 43% участников исследования сообщили об увеличении объёма пробок. По данным газеты, об этом заявляли жители Перми, Воронежа, Екатеринбурга, Севастополя, Кирова, Новосибирска, Стерлитамака, Иркутска, Самары и Хабаровска.

Ранее URA.RU со ссылкой на мэрию Нижневартовска сообщало о борьбе с пробками в этом городе.

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