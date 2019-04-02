Госдума одобрила законопроект об усыновлении детей больными ВИЧ

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Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому больным ВИЧ и вирусом гепатита С разрешается усыновлять детей, брать их под опеку, в приёмную или патронатную семью.
Госдума одобрила законопроект об усыновлении детей больными ВИЧ
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроектом вносится изменение... согласно которому суд при вынесении решения об усыновлении ребёнка с учётом его интересов и заслуживающих внимания обстоятельств вправе отступить от положения... в случаях, когда лицо, желающее усыновить ребёнка и проживающее с ним в силу уже сложившихся семейных отношений, имеет заболевания, указанные в перечне заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребёнка, принять его под опеку (попечительство), взять в приёмную или патронатную семью», — отмечается в документе.

В декабре 2018 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что меры ведомства по расширению охвата жителей страны скринингом и оптимизации его структуры позволили выявлять ВИЧ на ранних стадиях у 80% инфицированных детей и 73% взрослых, которые заражены этим вирусом.

Скворцова отметила, что в России используется комплексный подход к решению проблемы ВИЧ на межведомственной и межсекторальной основе.

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