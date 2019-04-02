Виктория Скрипаль рассказала о совершённом на неё нападении

Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала RT, что на неё было совершено нападение.

Как она пояснила, на неё с кулаками набросился мужчина, который является бывшим председателем ТСЖ. По словам Виктории, его недавно сняли с поста — против него проголосовали 12 из 15 человек.

«Вчера в процессе собрания членов ТСЖ он выказывал неприязнь в отношении меня и мужа. Утверждал, что я должна отдать квартиру государству, отказаться от родственников и раскаиваться. Потом... ударил меня кулаком по лицу, ногой в живот, а мужу сломал палец», — рассказала она, отметив, что сразу же вызвала скорую и полицию, а также написала заявление в правоохранительные органы.

Виктория Скрипаль заявила, что это не первый подобный инцидент. В июне 2018 года между ней и «активистом» уже была потасовка. Мужчина написал заявление в полицию, однако правоохранительные органы не нашли в произошедшем вины Скрипаль. После этого, по её словам, он повесил в ТСЖ камеру и постоянно старался спровоцировать её.

По мнению женщины, личная неприязнь могла сложиться из-за её активной жизненной позиции: она регулярно просила делать ей перерасчёт из-за завышенных счётов, в то время как другие жильцы молчали. Также она заставила мужчину, когда он был председателем, сделать ремонт в подъезде на её этаже.

«Он говорит, что мой дядя — предатель и я такая же. Но я просто не даю ему деньги воровать. Он мечтает попасть во власть, в думу, областную или городскую. Очень хочет, чтобы его позвали на какой-нибудь канал поучаствовать в шоу», — добавила она.

Ранее Виктория Скрипаль в беседе с RT рассказала о возможных вариантах завершения дела об инциденте в британском Солсбери, фигурантами которого были, в частности, её дядя — бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль — и его дочь Юлия.