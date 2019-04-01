УАЗ намерен выпускать «Русский Прадо»

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Гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов рассказал о планах Ульяновского автозавода выпустить «Русский Прадо» — автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado.
УАЗ намерен выпускать «Русский Прадо»
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, семейство двигателей для новой автомобильной линейки разработано совместно с немецкой компанией FEV, это будут четырёхцилиндровые бензиновые и газовые — битопливные — двигатели.

В настоящее время идёт подготовка к запуску их производства на Заволжском автомобильном заводе.

«Главное для нас — сделать машину «Русский Прадо», то есть семейства «Прадо», но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить примерно те же деньги», — сообщил Швецов.

Он добавил, что стоимость автомобиля составит около 1,5 млн рублей.

В начале марта газета «Известия» сообщала о выходе обновлённой версии внедорожника УАЗ «Хантер».

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