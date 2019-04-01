УАЗ намерен выпускать «Русский Прадо»
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, семейство двигателей для новой автомобильной линейки разработано совместно с немецкой компанией FEV, это будут четырёхцилиндровые бензиновые и газовые — битопливные — двигатели.
В настоящее время идёт подготовка к запуску их производства на Заволжском автомобильном заводе.
«Главное для нас — сделать машину «Русский Прадо», то есть семейства «Прадо», но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить примерно те же деньги», — сообщил Швецов.
Он добавил, что стоимость автомобиля составит около 1,5 млн рублей.
В начале марта газета «Известия» сообщала о выходе обновлённой версии внедорожника УАЗ «Хантер».