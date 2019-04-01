Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

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Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца. Об этом сообщает РИА Новости.
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
  • РИА Новости

«Прошу продлить меру пресечения до 3 июля», — заявил прокурор.

Также он просит продлить меру пресечения другим фигурантам дела — Софье Апфельбаум и Юрию Итину.

17 декабря стало известно, что Мещанский суд Москвы возобновил слушание дела о хищениях в «Седьмой студии» после выписки из кардиоцентра бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 млн из 214 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

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