В Татарстане полилингвальные комплексы будут созданы на средства из бюджета
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«Только бюджет. Конечно, сумма будет немалая», — заявил он.
Шаймиев добавил, что в настоящее время определяется общая стоимость строительства шести комплексов.
Первый из шести запланированных полилингвальных комплексов должен появиться в Казани в 2020 году на базе школы №165.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодару выделили более 3,5 млрд рублей из бюджетов разных уровней на строительство и выкуп новых школ и детсадов.