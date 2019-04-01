В Татарстане полилингвальные комплексы будут созданы на средства из бюджета

Короткая ссылка
Госсоветник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев в ходе брифинга по вопросу создания в республике полилингвальных комплексов заявил, что на эти цели будут выделены бюджетные средства. Об этом сообщает Inkazan.ru.
В Татарстане полилингвальные комплексы будут созданы на средства из бюджета
  • ©shaimiev.tatarstan.ru

«Только бюджет. Конечно, сумма будет немалая», — заявил он.

Шаймиев добавил, что в настоящее время определяется общая стоимость строительства шести комплексов.

Первый из шести запланированных полилингвальных комплексов должен появиться в Казани в 2020 году на базе школы №165. 

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодару выделили более 3,5 млрд рублей из бюджетов разных уровней на строительство и выкуп новых школ и детсадов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить