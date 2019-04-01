В Татарстане полилингвальные комплексы будут созданы на средства из бюджета

Госсоветник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев в ходе брифинга по вопросу создания в республике полилингвальных комплексов заявил, что на эти цели будут выделены бюджетные средства. Об этом сообщает Inkazan.ru.

«Только бюджет. Конечно, сумма будет немалая», — заявил он.

Шаймиев добавил, что в настоящее время определяется общая стоимость строительства шести комплексов.

Первый из шести запланированных полилингвальных комплексов должен появиться в Казани в 2020 году на базе школы №165.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодару выделили более 3,5 млрд рублей из бюджетов разных уровней на строительство и выкуп новых школ и детсадов.