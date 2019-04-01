В Челябинской области проведут проверку после статьи RT о женщине, чью квартиру заливают нечистотами соседи

После публикации RT прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил разобраться с проблемой жительницы Челябинска, квартиру которой несколько лет заливают нечистотами соседи сверху.

РИА Новости

«В связи с публикациями прокурор области поручил провести проверку и принять меры реагирования. Проверка поручена прокуратуре Калининского района города Челябинска, по местонахождению жилья», — сообщили RT в надзорном ведомстве.

Ранее RT рассказал, как жительница Челябинска Ирина Васильева несколько лет обивала пороги городских чиновников, пытаясь решить проблему с соседями. В помещении над квартирой Ирины нет ни водопровода, ни канализации. Жильцы используют в качестве туалета балкон, откуда всё стекает в квартиру Васильевой.

После обращения RT проблему Ирины Васильевой также пообещали изучить в ГУ МВД России по Челябинской области. Кроме того, ситуацию взял на контроль челябинский коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин.