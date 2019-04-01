В Совбезе сообщили об отставании России в области робототехники

Помощник секретаря российского Совета безопасности Александр Абелин заявил, что Россия значительно отстала в области промышленной робототехники от других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приходится признать, что мы значительно отстали в области промышленной робототехники. Степень роботизации российской промышленности на порядок ниже среднего мирового показателя», — сообщил он.

Абелин добавил, что наблюдается также значительное отставание в разработке перспективного задела таких отраслевых технологий, как микроэлектроника, искусственный интеллект, мехатроника, техническая сенсорика и автономное энергопитание, которые являются базовыми для робототехники.

Он назвал основными причинами подобного отставания отсутствие программно-целевого подхода к развитию российской робототехники.

В августе 2018 года газета «Известия» писала, что российские программисты создали самообучающегося робота.