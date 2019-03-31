На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой более 2 км
- РИА Новости
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«Днём 31 марта 2019 года произошёл пепловый выброс на вулкане Карымском в Елизовском муниципальном районе. Высота пеплового выброса составила до 2300 метров. Высота вулкана — 1486 метров», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что с учётом направления ветра пепловый шлейф распространился в южном направлении, в сторону Авачинского залива.
На пути шлейфа населённые пункты отсутствуют. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.
25 марта сообщалось, что на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря.