На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой более 2 км

В Елизовском районе Камчатки вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту 2,3 км.

«Днём 31 марта 2019 года произошёл пепловый выброс на вулкане Карымском в Елизовском муниципальном районе. Высота пеплового выброса составила до 2300 метров. Высота вулкана — 1486 метров», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что с учётом направления ветра пепловый шлейф распространился в южном направлении, в сторону Авачинского залива.

На пути шлейфа населённые пункты отсутствуют. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

25 марта сообщалось, что на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря.