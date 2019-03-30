Несколько станций Сокольнической линии Московского метро закроют до 5 апреля

Участок Сокольнической линии столичного метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» будет закрыт для пассажиров с 30 марта по 5 апреля.

«С 30 марта по 5 апреля включительно для пассажиров будут закрыты 5 станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского», — говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена. Напоминаем, что с 30 марта по 5 апреля будут закрыты пять станций Сокольнической линии (1) метро: «Бульвар Рокоссовского», «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники» и «Красносельская». Это связано со строительством Большой Кольцевой линии. https://t.co/wdiqKUdp68pic.twitter.com/8uV2H68lCB — Московское метро (@MetroOperativno) 29 марта 2019 г. «Ограничения необходимы для строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро», — уточняется в тексте. Ранее телеканал m24 со ссылкой на столичный Департамент транспорта передавал, что станцию «Каховская» закроют с 30 марта в связи со строительством Большой кольцевой линии.