Несколько станций Сокольнической линии Московского метро закроют до 5 апреля

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Участок Сокольнической линии столичного метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» будет закрыт для пассажиров с 30 марта по 5 апреля.

«С 30 марта по 5 апреля включительно для пассажиров будут закрыты 5 станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского», — говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Ограничения необходимы для строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро», — уточняется в тексте.

Ранее телеканал m24 со ссылкой на столичный Департамент транспорта передавал, что станцию «Каховская» закроют с 30 марта в связи со строительством Большой кольцевой линии.

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