Умер бывший главред журнала «Коммерсантъ-Власть» Ковальский
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Коммерсанта».
Отмечается, что на протяжении долгого времени журналист боролся с тяжёлым заболеванием.
«29 марта в 22:30 не стало Максима Ковальского. Ему было 54 года. Болезнь оказалась сильнее», — уточняется в тексте.
В конце февраля стало известно о смерти в Испании российского политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко.
Он был одним из основателей НТВ, возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак на президентских выборах.
Владимир Познер в беседе с ФАН прокомментировал произошедшее.