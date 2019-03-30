Умер бывший главред журнала «Коммерсантъ-Власть» Ковальский

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Максим Ковальский, бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» скончался на 55-м году жизни.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Коммерсанта».

Отмечается, что на протяжении долгого времени журналист боролся с тяжёлым заболеванием.

«29 марта в 22:30 не стало Максима Ковальского. Ему было 54 года. Болезнь оказалась сильнее», — уточняется в тексте.

В конце февраля стало известно о смерти в Испании российского политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко.

Он был одним из основателей НТВ, возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак на президентских выборах.

Владимир Познер в беседе с ФАН прокомментировал произошедшее.

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