В Челябинской области проверяют сообщения о тяжёлой ситуации в семье пожилого отца и дочери-инвалида
- © Следственный комитет РФ
В региональных СМИ появилась информация, что в одном из посёлков города Копейска пожилой мужчина, находящийся в тяжёлых жизненных обстоятельствах, воспитывает дочь-инвалида. Из-за отсутствия социальной помощи он не может работать и вносить платежи по ипотеке.
В частности, следователи дадут правовую оценку действиям работников социальных служб и органов опеки.
Ранее издание «Невские новости» передавало, что в Мурманской области проверяют сообщения об инвалиде, которому не удалось попасть в поликлинику.