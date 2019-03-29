В Челябинской области проверяют сообщения о тяжёлой ситуации в семье пожилого отца и дочери-инвалида

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В Челябинской области проверяют сообщения о тяжёлой ситуации в семье пожилого отца-одиночки и дочери-инвалида, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
В Челябинской области проверяют сообщения о тяжёлой ситуации в семье пожилого отца и дочери-инвалида
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В региональных СМИ появилась информация, что в одном из посёлков города Копейска пожилой мужчина, находящийся в тяжёлых жизненных обстоятельствах, воспитывает дочь-инвалида. Из-за отсутствия социальной помощи он не может работать и вносить платежи по ипотеке.

В частности, следователи дадут правовую оценку действиям работников социальных служб и органов опеки.

Ранее издание «Невские новости» передавало, что в Мурманской области проверяют сообщения об инвалиде, которому не удалось попасть в поликлинику.

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