Губернатор ХМАО отправилась с рабочей поездкой в Москву
- РИА Новости
В столице Комарова примет участие в Совете евразийского женского форума и в группе госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление».
После этой командировки губернатор на четыре дня уедет во Францию, где в составе российской делегации поучаствует в мероприятиях конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге.
Ранее «Реальное время» сообщало о визите президента Татарстана Рустама Минниханова в Чехию.