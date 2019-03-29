Губернатор ХМАО отправилась с рабочей поездкой в Москву

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова отправилась с рабочей поездкой в Москву, сообщает URA.RU со ссылкой на департамент общественных и внешних связей региона.

В столице Комарова примет участие в Совете евразийского женского форума и в группе госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление».

После этой командировки губернатор на четыре дня уедет во Францию, где в составе российской делегации поучаствует в мероприятиях конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге.

Ранее «Реальное время» сообщало о визите президента Татарстана Рустама Минниханова в Чехию.