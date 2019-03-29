В Госдуме предлагают унифицировать меры поддержки многодетных семей

Депутаты Госдумы подготовили законопроект «О мерах государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации» (есть в распоряжении RT), согласно которому предполагается унифицировать меры поддержки многодетных семей, поскольку в настоящий момент они могут существенно отличаться в зависимости от субъекта.

По мнению депутатов, проект призван способствовать улучшению общей демографической ситуации, повышению рождаемости, законодательному признанию в качестве общественно полезной деятельности, связанной с воспитанием детей в семьях с тремя и более детьми. Авторы законопроекта — Иван Сухарев, Сергей Каргинов, Василина Кулиева и Елена Строкова.

В настоящее время в субъектах России официальные определения понятия «многодетная семья» и меры поддержки населения, подпадающего под данную категорию, существенно варьируются. Понятие многодетности включает такие переменные, как возраст детей, их число, место жительства или гражданство родителей.

«Например, в 82 регионах установлен верхний порог возраста в 18 лет, после достижения которого семья теряет статус многодетной и соответствующие льготы. Из них в 29 субъектах порог возраста старшего ребёнка продлевается до 23 лет, если он получает образование по очной форме обучения в высшем учебном заведении. Ещё в нескольких субъектах семья сохраняет статус многодетной до достижения первенцем 21 года, если он проходит военную службу по призыву или имеет инвалидность и также получает образование на территории субъекта», — указывают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Депутаты подчёркивают, что пока отсутствуют единые правила для определения и удостоверения статуса многодетной семьи на территории всей страны, будут сохраняться вопросы с его определением за пределами отдельного региона.

«Современные условия жизни и уровень социально-экономического развития государства, непредсказуемость уровня доходов семьи как ячейки общества заставляют всё более ответственно подходить к вопросу планирования количества детей. Малодетность постепенно уменьшает общественную ценность материнства, а нестабильность экономической конъюнктуры лишь усугубляет это. Сегодня Российская Федерация сталкивается с рядом проблем воспроизводства новых поколений. От темпов и характера решений этих проблем напрямую зависит будущее государства и его национальная безопасность. В этой связи необходимо повышать социальный статус многодетной семьи в обществе. Следует понимать, что социальная поддержка многодетных семей — это инвестиции государства в будущее страны, а многодетная семья не просто ячейка общества, а целая опора государства в его дальнейшем развитии», — считают авторы законопроекта.

В начале 2018 года общее число многодетных семей (с тремя и более детьми) в России составило более 1,5 млн. Порядка 230 тыс. семей воспитывают четверых детей, около 100 тыс. — от пяти до семи детей, почти 5 тыс. семей — от восьми до десяти, а 1 тыс. семей — от 11 детей и более.

В настоящее время меры социальной поддержки многодетных семей регулируются указом президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», а также законодательными актами субъектов.