Песков опроверг сообщения о неодобрении Путиным проекта ВСМ

Сообщения о том, что президент России Владимир Путин выступил против строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань, не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось, поэтому говорить, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного, неверно», — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, работа продолжается.

Песков отметил, что строительство ВСМ является сложным и многогранным процессом, учитывающим экономическую целесообразность и кумулятивный эффект для региональной экономики.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что проект ВСМ Москва — Казань не был одобрен Путиным. По информации издания, он склоняется к идее альтернативной автотрассы.