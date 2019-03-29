Песков опроверг сообщения о неодобрении Путиным проекта ВСМ

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Сообщения о том, что президент России Владимир Путин выступил против строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань, не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков опроверг сообщения о неодобрении Путиным проекта ВСМ
  • Reuters

«Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось, поэтому говорить, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного, неверно», — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, работа продолжается.

Песков отметил, что строительство ВСМ является сложным и многогранным процессом, учитывающим экономическую целесообразность и кумулятивный эффект для региональной экономики. 

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что проект ВСМ Москва — Казань не был одобрен Путиным. По информации издания, он склоняется к идее альтернативной автотрассы.

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