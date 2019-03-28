Суд в Москве заочно арестовал экс-следователя по делу о вымогательстве взятки
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить», — сказал судья.
Как указывается, Слезкина находится в международном розыске и обвиняется по статье «Покушение на получение взятки в особо крупном размере».
Адвокат Нелли Теренько сообщила, что бывший следователь выехала в Киев за три месяца до возбуждения дела.
По версии следствия, Слезкина вымогала в СИЗО «Бутырка» €2 млн у арестованного рыбного промышленника Юрия Тузова, который обвиняется в нападениях на своих кредиторов.
Следствие заявляет, что за эти деньги она обещала отпустить бизнесмена под домашний арест, а в случае отказа дать взятку угрожала длительными сроками.
Ранее URA.RU передавало, что суд вынес приговор бывшему заместителю начальника следственного отдела Курчатовского района Челябинска Александру Есипову.
Он получил взятку в размере $16,7 тыс. от адвоката за возврат ранее изъятого в ходе обыска имущества и за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении одного из предпринимателей.