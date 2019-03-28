Суд в Москве заочно арестовал экс-следователя по делу о вымогательстве взятки

Короткая ссылка
Пресненский суд Москвы заочно арестовал бывшего старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в €2 млн.
Суд в Москве заочно арестовал экс-следователя по делу о вымогательстве взятки
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить», — сказал судья.

Как указывается, Слезкина находится в международном розыске и обвиняется по статье «Покушение на получение взятки в особо крупном размере».

Адвокат Нелли Теренько сообщила, что бывший следователь выехала в Киев за три месяца до возбуждения дела.

По версии следствия, Слезкина вымогала в СИЗО «Бутырка» €2 млн у арестованного рыбного промышленника Юрия Тузова, который обвиняется в нападениях на своих кредиторов.

Следствие заявляет, что за эти деньги она обещала отпустить бизнесмена под домашний арест, а в случае отказа дать взятку угрожала длительными сроками.

Ранее URA.RU передавало, что суд вынес приговор бывшему заместителю начальника следственного отдела Курчатовского района Челябинска Александру Есипову. 

Он получил взятку в размере $16,7 тыс. от адвоката за возврат ранее изъятого в ходе обыска имущества и за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении одного из предпринимателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить