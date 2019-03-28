Бесплатный Wi-Fi заработал ещё в 55 библиотеках Москвы

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С начала 2019 года бесплатный Wi-Fi заработал ещё в 55 библиотеках Москвы, сообщает m24.
Бесплатный Wi-Fi заработал ещё в 55 библиотеках Москвы
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Общее число читален Департамента культуры с таким доступом в Интернет достигло 336.

«Бесплатным беспроводным Интернетом оборудовано уже 76% городских библиотек. В них установлено более 2 тысяч точек доступа — примерно по шесть в каждом здании», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, читальни с бесплатным Интернетом есть во всех 11 округах. Больше всего их на востоке, юго-востоке и юге столицы, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что в онлайн-библиотеку московского метро добавят более 600 книг.

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