Контрольный комитет Удмуртии обнаружил нарушений на 2,5 миллиарда рублей в 2018 году

Государственный контрольный комитет Удмуртии провёл в 2018 году 234 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, сообщает Udm-info со ссылкой на пресс-службу республиканского Госсовета.

Как рассказал председатель комитета Борис Сарнаев, охвачена деятельность 94 объектов, среди которых 11 министерств и других органов исполнительной власти.

Проверялось использование бюджетных средств, направленных на реализацию 10 госпрограмм.

Пять внеплановых контрольных мероприятий состоялось по поручению главы и парламента региона.

Общий объём проверенных средств — 65,4 млрд рублей. По итогам проверок обнаружено финансовых нарушений на 2,5 млрд.

«Большинство нарушений устраняется либо в ходе проверки, либо до рассмотрения вопроса на коллегии», — отметил Сарнаев.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии обнаружили нарушения на 29 млн рублей при использовании грантов.