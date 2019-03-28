Контрольный комитет Удмуртии обнаружил нарушений на 2,5 миллиарда рублей в 2018 году
- РИА Новости
Как рассказал председатель комитета Борис Сарнаев, охвачена деятельность 94 объектов, среди которых 11 министерств и других органов исполнительной власти.
Проверялось использование бюджетных средств, направленных на реализацию 10 госпрограмм.
Пять внеплановых контрольных мероприятий состоялось по поручению главы и парламента региона.
Общий объём проверенных средств — 65,4 млрд рублей. По итогам проверок обнаружено финансовых нарушений на 2,5 млрд.
«Большинство нарушений устраняется либо в ходе проверки, либо до рассмотрения вопроса на коллегии», — отметил Сарнаев.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии обнаружили нарушения на 29 млн рублей при использовании грантов.