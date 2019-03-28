Контрольный комитет Удмуртии обнаружил нарушений на 2,5 миллиарда рублей в 2018 году

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Государственный контрольный комитет Удмуртии провёл в 2018 году 234 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, сообщает Udm-info со ссылкой на пресс-службу республиканского Госсовета.
Контрольный комитет Удмуртии обнаружил нарушений на 2,5 миллиарда рублей в 2018 году
  • РИА Новости

Как рассказал председатель комитета Борис Сарнаев, охвачена деятельность 94 объектов, среди которых 11 министерств и других органов исполнительной власти.

Проверялось использование бюджетных средств, направленных на реализацию 10 госпрограмм.

Пять внеплановых контрольных мероприятий состоялось по поручению главы и парламента региона.

Общий объём проверенных средств — 65,4 млрд рублей. По итогам проверок обнаружено финансовых нарушений на 2,5 млрд.

«Большинство нарушений устраняется либо в ходе проверки, либо до рассмотрения вопроса на коллегии», — отметил Сарнаев.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии обнаружили нарушения на 29 млн рублей при использовании грантов.

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