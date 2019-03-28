В Мурманске от полученных в результате схода наледи с крыши травм умерла женщина

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Женщина 1955 года рождения, получившая травмы в результате падения с крыши глыбы льда, скончалась в одной из больниц Мурманска, куда была доставлена после произошедшего. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл во вторник, 26 марта.

«Пострадавшая скончалась в больнице», — уточнили в ведомстве.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК России.

Отмечается, что на место произошедшего после госпитализации женщины прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис, которому доложили о ходе расследования дела.

«В этом самом дворе всего за несколько лет от упавшего льда пострадали пять человек. Не от бомбёжки, в мирное время. Теперь это моя личная боль», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

В январе «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по Республике Башкортостан передавало, что в регионе завели уголовное дело по факту падения льда с крыши многоквартирного дома на 58-летнюю женщину.

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