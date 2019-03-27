Эксперты заявили о росте спроса на люксовые автомобили с пробегом на 2,5% в России

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В феврале 2019 года объём российского рынка люксовых автомобилей с пробегом составил 123 единицы, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Эксперты заявили о росте спроса на люксовые автомобили с пробегом на 2,5% в России
  • Reuters

Наибольшей популярностью пользовались машины марок Bentley и Mercedes-Maybach. На их долю суммарно пришлось 70% данного сегмента.

Третью строчку занимает Maserati.

Кроме того, в список попали Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin.

Более 60% люксовых автомобилей с пробегом купили жители Москвы и Московской области.

Ранее Nation News сообщало, что в собственности жителей России находится около 267 тыс. пикапов.

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