Эксперты заявили о росте спроса на люксовые автомобили с пробегом на 2,5% в России
- Reuters
Наибольшей популярностью пользовались машины марок Bentley и Mercedes-Maybach. На их долю суммарно пришлось 70% данного сегмента.
Третью строчку занимает Maserati.
Кроме того, в список попали Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin.
Более 60% люксовых автомобилей с пробегом купили жители Москвы и Московской области.
Ранее Nation News сообщало, что в собственности жителей России находится около 267 тыс. пикапов.