Эксперты заявили о росте спроса на люксовые автомобили с пробегом на 2,5% в России

В феврале 2019 года объём российского рынка люксовых автомобилей с пробегом составил 123 единицы, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Reuters

Наибольшей популярностью пользовались машины марок Bentley и Mercedes-Maybach. На их долю суммарно пришлось 70% данного сегмента. Третью строчку занимает Maserati. Кроме того, в список попали Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin. Более 60% люксовых автомобилей с пробегом купили жители Москвы и Московской области. Ранее Nation News сообщало, что в собственности жителей России находится около 267 тыс. пикапов.