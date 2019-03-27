В России появится единая военно-строительная компания

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что всё военное строительство в стране передадут в ведение некоммерческой публично-правовой компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что новая структура придёт на смену расформированному ранее «Спецстрою».

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.

Он добавил, что в настоящее время ведомство совместно с администрацией президента и правительством утверждают подходы к формированию компании.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по специальному строительству («Спецстрой»). Функции ведомства были переданы Минобороны России.

В Кремле заявили, что ликвидация «Спецстроя» связана в том числе с необходимостью сокращения избыточного управленческого персонала и промежуточных структур.