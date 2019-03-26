В Петербурге проверяют сообщения о некачественных услугах в стоматологической клинике
- © pixabay.com
По имеющимся данным, речь идёт об учреждении в Красногвардейском районе.
Утверждается, что пострадали три человека.
«Выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится на сайте ведомства.
По итогам проверки должно быть принято процессуальное решение.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что пластический хирург предстанет перед судом по уголовному делу о смерти пациентки в Краснодаре.