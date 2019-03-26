В Петербурге проверяют сообщения о некачественных услугах в стоматологической клинике

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В Санкт-Петербурге проверяют сообщения о некачественных услугах в одной из стоматологических клиник, передаёт Nation News со ссылкой на ГСУ СК России по городу.
В Петербурге проверяют сообщения о некачественных услугах в стоматологической клинике
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По имеющимся данным, речь идёт об учреждении в Красногвардейском районе.

Утверждается, что пострадали три человека.

«Выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится на сайте ведомства.

По итогам проверки должно быть принято процессуальное решение.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что пластический хирург предстанет перед судом по уголовному делу о смерти пациентки в Краснодаре.

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