В Петербурге проверяют сообщения о некачественных услугах в стоматологической клинике

В Санкт-Петербурге проверяют сообщения о некачественных услугах в одной из стоматологических клиник, передаёт Nation News со ссылкой на ГСУ СК России по городу.

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По имеющимся данным, речь идёт об учреждении в Красногвардейском районе. Утверждается, что пострадали три человека. «Выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится на сайте ведомства. По итогам проверки должно быть принято процессуальное решение. Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что пластический хирург предстанет перед судом по уголовному делу о смерти пациентки в Краснодаре.