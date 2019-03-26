В Крыму проводят проверку по факту травмирования подростка при взрыве

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В Крыму организовали проверку по факту травмирования подростка при взрыве самодельного взрывного устройства, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу пресс-службы регионального МВД Ольгу Кондрашову.
В Крыму проводят проверку по факту травмирования подростка при взрыве
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в посёлке Никита (Большая Ялта). В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

«У 15-летнего подростка ампутация кисти правой руки, повреждение левой руки, повреждение лица — рваные раны. Состояние тяжёлое, он в больнице», — заявил, со своей стороны, директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко. Его слова приводит РИА Новости Крым.

Мальчик находится в Ливадийской больнице.

В январе сообщалось, что в Санкт-Петербурге организовали проверку по факту травмирования 12-летнего ребёнка от петарды.

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