В Крыму проводят проверку по факту травмирования подростка при взрыве
- РИА Новости
Инцидент произошёл в посёлке Никита (Большая Ялта). В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.
«У 15-летнего подростка ампутация кисти правой руки, повреждение левой руки, повреждение лица — рваные раны. Состояние тяжёлое, он в больнице», — заявил, со своей стороны, директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко. Его слова приводит РИА Новости Крым.
Мальчик находится в Ливадийской больнице.
В январе сообщалось, что в Санкт-Петербурге организовали проверку по факту травмирования 12-летнего ребёнка от петарды.