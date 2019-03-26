На общественном субботнике в Подмосковье ожидают 700 тысяч человек

На общественном субботнике в Московской области ожидают 700 тыс. человек, сообщает телеканал «360». Мероприятие состоится 20 апреля.

«Абсолютное большинство глав территорий имеют огромный опыт в проведении субботников. Существует традиционный запрос на чистоту и наведение порядка после зимы, он очень заметный и большой», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Подробности о проведении мероприятия рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Субботник состоится в 70 парках культуры и отдыха, в 12 тыс. дворов, 4,5 тыс. учреждений образования, здравоохранения, энергетики, а также на территории 36 тыс. организаций различных форм собственности и других объектах.

Также стало известно, что общегородской субботник пройдёт 20 апреля в Калининграде. Об этом информируют «Невские новости» со ссылкой на пресс-центр горадминистрации.

К мероприятию привлекут сотрудников предприятий и организаций, городской администрации, ЖЭУ, управляющих компаний и активистов из числа местных жителей.