В московском метро появились брелоки «Тройка» с комплиментами

В Московском метрополитене появились брелоки «Тройка» нового дизайна, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу метро.

На разноцветном фоне проездных представлены комплименты «Самая красивая девушка Москвы», «Ты самый лучший мужчина!» и «В жизни всегда есть место подвигу!».

Приобрести брелоки можно в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также в инфоцентре на «Тушинской» и на стойках «Живое общение».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге поступили в продажу карты «Подорожник-Тройка» с новым дизайном.