В московском метро появились брелоки «Тройка» с комплиментами
- © troikarta.ru
На разноцветном фоне проездных представлены комплименты «Самая красивая девушка Москвы», «Ты самый лучший мужчина!» и «В жизни всегда есть место подвигу!».
Приобрести брелоки можно в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также в инфоцентре на «Тушинской» и на стойках «Живое общение».
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге поступили в продажу карты «Подорожник-Тройка» с новым дизайном.