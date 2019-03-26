В московском метро появились брелоки «Тройка» с комплиментами

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В Московском метрополитене появились брелоки «Тройка» нового дизайна, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу метро.
В московском метро появились брелоки «Тройка» с комплиментами
  • © troikarta.ru

На разноцветном фоне проездных представлены комплименты «Самая красивая девушка Москвы», «Ты самый лучший мужчина!» и «В жизни всегда есть место подвигу!».

Приобрести брелоки можно в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также в инфоцентре на «Тушинской» и на стойках «Живое общение».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге поступили в продажу карты «Подорожник-Тройка» с новым дизайном.

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