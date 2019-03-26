Премию «Эффективное образование» вручат 30 мая в Москве
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Она создана в поддержку развития бизнеса и профессионального образования в России.
Среди основных категорий — корпоративное образование, образовательные стартап-проекты, бизнес-образование, дистанционное и онлайн-образование, дополнительное образование.
Также запланирована конференция «Эффективное образование будущего», в которой будут участвовать ведущие отечественные специалисты в области практической реализации образовательных и корпоративных программ и проектов.
Ранее телеканал «360» сообщал о слёте участников конкурса «Педагог года Подмосковья».