Премию «Эффективное образование» вручат 30 мая в Москве

Ежегодную премию «Эффективное образование» вручат 30 мая в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова в Москве, сообщает «Утро.ру».

Она создана в поддержку развития бизнеса и профессионального образования в России.

Среди основных категорий — корпоративное образование, образовательные стартап-проекты, бизнес-образование, дистанционное и онлайн-образование, дополнительное образование.

Также запланирована конференция «Эффективное образование будущего», в которой будут участвовать ведущие отечественные специалисты в области практической реализации образовательных и корпоративных программ и проектов.

Ранее телеканал «360» сообщал о слёте участников конкурса «Педагог года Подмосковья».