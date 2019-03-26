В Краснодаре вынесли приговор обвиняемому в нападении на ветерана

Ленинский суд Краснодара вынес приговор мужчине, совершившему нападение на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Установлено, что 14 ноября 2015 года 36-летний мужчина пришёл к своему 88-летнему дальнему родственнику. Он несколько раз ударил пенсионера и потребовал отдать деньги. Получив 50 тыс. рублей, обвиняемый скрылся.

25 мая 2016 года этот же мужчина у себя дома поссорился с женой. На глазах у семилетней дочери он облил собаку легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

Обвиняемого приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что обвиняемый в избиении ветерана предстанет перед судом в Екатеринбурге.