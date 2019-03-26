Напавшего на полицейского в больнице приговорили к трём годам лишения свободы в ЯНАО
- РИА Новости
Обвиняемому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима.
Инцидент произошёл 8 декабря 2018 года. Двое пациентов употребляли спиртные напитки и дебоширили. Персонал вызвал полицию. На место прибыл участковый.
С целью пресечения нападения полицейский в соответствии с законом «О полиции» применил табельное оружие. От полученного ранения один из нападавших скончался на месте происшествия. Второму оказали медпомощь.
Проверка не обнаружила в действиях сотрудника правоохранительных органов превышения пределов необходимой обороны.
В декабре «Газета.Ru» сообщала, что в Калининградской области завели дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии.