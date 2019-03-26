Напавшего на полицейского в больнице приговорили к трём годам лишения свободы в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе суд вынес обвинительный приговор мужчине, который напал на сотрудника полиции в туберкулёзном отделении Вынгапуровской больницы Ноябрьска. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Обвиняемому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

Инцидент произошёл 8 декабря 2018 года. Двое пациентов употребляли спиртные напитки и дебоширили. Персонал вызвал полицию. На место прибыл участковый.

С целью пресечения нападения полицейский в соответствии с законом «О полиции» применил табельное оружие. От полученного ранения один из нападавших скончался на месте происшествия. Второму оказали медпомощь.

Проверка не обнаружила в действиях сотрудника правоохранительных органов превышения пределов необходимой обороны.

В декабре «Газета.Ru» сообщала, что в Калининградской области завели дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии.