В Удмуртии в суд передано дело о мошенничестве с автомобилями

Двое жителей Свердловской области предстанут перед судом в Удмуртии за мошенничество, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Обвиняемые находили на сайте объявления о продаже автомобилей и назначали владельцам встречу, чтобы оценить товар. Затем они договаривались о покупке машины в рассрочку. Стороны подписывали договор купли-продажи, мошенники передавали расписки о долговых обстоятельствах, а потерпевшие отдавали автомобили в пользование.

Затем обвиняемые перепродавали машины. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей.

Мошенников задержали на территории Свердловской области. Заведено уголовное дело. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Материалы дела переданы в Октябрьский суд Ижевска.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области заявили о росте числа дел, связанных с мошенничеством в автостраховании.