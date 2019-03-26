В Удмуртии в суд передано дело о мошенничестве с автомобилями

Короткая ссылка
Двое жителей Свердловской области предстанут перед судом в Удмуртии за мошенничество, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
В Удмуртии в суд передано дело о мошенничестве с автомобилями
  • Gettyimages.ru

Обвиняемые находили на сайте объявления о продаже автомобилей и назначали владельцам встречу, чтобы оценить товар. Затем они договаривались о покупке машины в рассрочку. Стороны подписывали договор купли-продажи, мошенники передавали расписки о долговых обстоятельствах, а потерпевшие отдавали автомобили в пользование.

Затем обвиняемые перепродавали машины. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей.

Мошенников задержали на территории Свердловской области. Заведено уголовное дело. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Материалы дела переданы в Октябрьский суд Ижевска.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области заявили о росте числа дел, связанных с мошенничеством в автостраховании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить