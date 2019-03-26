В Удмуртии в суд передано дело о мошенничестве с автомобилями
- Gettyimages.ru
Обвиняемые находили на сайте объявления о продаже автомобилей и назначали владельцам встречу, чтобы оценить товар. Затем они договаривались о покупке машины в рассрочку. Стороны подписывали договор купли-продажи, мошенники передавали расписки о долговых обстоятельствах, а потерпевшие отдавали автомобили в пользование.
Затем обвиняемые перепродавали машины. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей.
Мошенников задержали на территории Свердловской области. Заведено уголовное дело. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.
Материалы дела переданы в Октябрьский суд Ижевска.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Свердловской области заявили о росте числа дел, связанных с мошенничеством в автостраховании.