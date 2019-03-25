На Кубани при взрыве газа пострадали два человека

В Тимашевском районе Краснодарского края в результате взрыва, по предварительным данным, газового баллона в бывшем общежитии были разрушены три квартиры, ещё шесть повреждены. Об этом заявили в пресс-службе администрации района.

«По предварительным данным, здание не было газифицировано, то есть произошёл взрыв газового баллона. Это бывшее общежитие. Из 12 жилых помещений три разрушены, шесть повреждены, ведётся разбор завалов», — приводит ТАСС сообщение.

В пресс-службе также отметили, что взрывной волной повреждены соседние здания.

Как сообщают в управлении МЧС по региону, в результате взрыва пострадали два человека.

14 февраля в доме в Красноярске произошёл взрыв газа. Под завалами было найдено тело одного погибшего.