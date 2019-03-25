На Кубани при взрыве газа пострадали два человека
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- РИА Новости
«По предварительным данным, здание не было газифицировано, то есть произошёл взрыв газового баллона. Это бывшее общежитие. Из 12 жилых помещений три разрушены, шесть повреждены, ведётся разбор завалов», — приводит ТАСС сообщение.
В пресс-службе также отметили, что взрывной волной повреждены соседние здания.
Как сообщают в управлении МЧС по региону, в результате взрыва пострадали два человека.
14 февраля в доме в Красноярске произошёл взрыв газа. Под завалами было найдено тело одного погибшего.