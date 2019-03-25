В ГИБДД не исключили установку тахографов для водителей такси

Короткая ссылка
Главный инспектор по безопасности дорожного движения в России Михаил Черников в интервью радиостанции «Милицейская волна» заявил, что тахографы для контроля за процессом перевозки людей могут ввести для водителей такси.
В ГИБДД не исключили установку тахографов для водителей такси
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Люди засыпают за рулём, потому что не соблюдают тот режим труда и отдыха, который необходим. В дальнейшем нужно рассматривать вопрос об установке специального оборудования, например тахографов, которые применяются при автобусных перевозках, чтобы можно было контролировать процесс
перевозки именно со стороны водителей легковых такси», — цитирует ТАСС Черникова.

Он сообщил, что в настоящее время готов законопроект об ответственности агрегаторов службы такси за предоставление услуг по перевозке пассажиров.

Ранее стало известно, что в 2020 году в России будет введена система электронных водительских прав

По словам Черникова, оцифрованная база водительских удостоверений почти готова.

Кроме того, планируется применять электронные базы данных для контроля за водителями такси и техническим состоянием их автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить