В ГИБДД не исключили установку тахографов для водителей такси
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- РИА Новости
«Люди засыпают за рулём, потому что не соблюдают тот режим труда и отдыха, который необходим. В дальнейшем нужно рассматривать вопрос об установке специального оборудования, например тахографов, которые применяются при автобусных перевозках, чтобы можно было контролировать процесс
перевозки именно со стороны водителей легковых такси», — цитирует ТАСС Черникова.
Он сообщил, что в настоящее время готов законопроект об ответственности агрегаторов службы такси за предоставление услуг по перевозке пассажиров.
Ранее стало известно, что в 2020 году в России будет введена система электронных водительских прав.
По словам Черникова, оцифрованная база водительских удостоверений почти готова.
Кроме того, планируется применять электронные базы данных для контроля за водителями такси и техническим состоянием их автомобилей.