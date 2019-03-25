В ГИБДД не исключили установку тахографов для водителей такси

Главный инспектор по безопасности дорожного движения в России Михаил Черников в интервью радиостанции «Милицейская волна» заявил, что тахографы для контроля за процессом перевозки людей могут ввести для водителей такси.

«Люди засыпают за рулём, потому что не соблюдают тот режим труда и отдыха, который необходим. В дальнейшем нужно рассматривать вопрос об установке специального оборудования, например тахографов, которые применяются при автобусных перевозках, чтобы можно было контролировать процесс

перевозки именно со стороны водителей легковых такси», — цитирует ТАСС Черникова.

Он сообщил, что в настоящее время готов законопроект об ответственности агрегаторов службы такси за предоставление услуг по перевозке пассажиров.

Ранее стало известно, что в 2020 году в России будет введена система электронных водительских прав.

По словам Черникова, оцифрованная база водительских удостоверений почти готова.

Кроме того, планируется применять электронные базы данных для контроля за водителями такси и техническим состоянием их автомобилей.