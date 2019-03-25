Медведев подписал постановления по расселению аварийного жилья

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в ходе совещания с вице-премьерами, что подписал документы, которые касаются расселения аварийного жилья.
Медведев подписал постановления по расселению аварийного жилья
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Я подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели», — цитирует ТАСС Медведева.

По его словам, проблема «касается практически всех городов, кроме Москвы».

«Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено выделять более 35 млрд рублей ежегодно», — заявил глава кабмина.

Медведев подчеркнул необходимость «расселить 530 тыс. человек, 9 млн кв. м жилья (построить)» в течение шести лет.

«Эта цель поставлена в федеральном проекте по обеспечению сокращения непригодного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», — добавил премьер.

В декабре 2018 года URA.RU сообщало, что за пять следующих лет Курганская область получит из федеральной казны 2,2 млрд рублей, предназначенных для расселения аварийного фонда.

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