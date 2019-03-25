В Севастополе началась регата на призы командующего ЧФ

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В Севастополе стартовала регата с участием 130 маломерных судов. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
В Севастополе началась регата на призы командующего ЧФ
  • © Алексей Павлишак
  • РИА Новости

«Начались всероссийские соревнования по парусному спорту «На призы командующего ЧФ». Регата проводится ежегодно в акватории Большой Севастопольской бухты, включая внутренний и внешний рейд», — заявили в пресс-службе.

За призовые места в различных дисциплинах будут бороться более 150 участников. Регата завершится 31 марта.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что морская авиация ЧФ провела совместное учение с фрегатом «Адмирал Макаров».

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