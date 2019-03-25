В Севастополе началась регата на призы командующего ЧФ

В Севастополе стартовала регата с участием 130 маломерных судов. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

© Алексей Павлишак

РИА Новости

«Начались всероссийские соревнования по парусному спорту «На призы командующего ЧФ». Регата проводится ежегодно в акватории Большой Севастопольской бухты, включая внутренний и внешний рейд», — заявили в пресс-службе. За призовые места в различных дисциплинах будут бороться более 150 участников. Регата завершится 31 марта. Ранее «Крыминформ» сообщало, что морская авиация ЧФ провела совместное учение с фрегатом «Адмирал Макаров».