В Севастополе началась регата на призы командующего ЧФ
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- РИА Новости
«Начались всероссийские соревнования по парусному спорту «На призы командующего ЧФ». Регата проводится ежегодно в акватории Большой Севастопольской бухты, включая внутренний и внешний рейд», — заявили в пресс-службе.
За призовые места в различных дисциплинах будут бороться более 150 участников. Регата завершится 31 марта.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что морская авиация ЧФ провела совместное учение с фрегатом «Адмирал Макаров».