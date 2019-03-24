В летевший в Сочи самолёт ударила молния

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В самолёт авиакомпании «Победа», следовавший рейсом Казань — Сочи, ударила молния. Об этом информирует РБК со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта.
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
  • ©pixabay.com

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.

Отмечается, что посадка воздушного судна после ЧП прошла благополучно. Впоследствии лайнер отправился в московский аэропорт Внуково без пассажиров. Их доставили в столицу другими рейсами.

В феврале сообщалось, что самолёт американской авиакомпании JetBlue вынужденно сел в аэропорту Лос-Анджелеса после того, как в него, предположительно, ударила молния.

Также в конце января URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе отменили или перенесли из-за морозов два авиарейса и несколько автобусных.

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