В Петропавловске-Камчатском около восьми тонн рыбных отходов вывалилось на дорогу
По словам инспекторов ГИБДД, причиной инцидента стала халатность водителя грузовика, вывозившего отходы от переработки рыбы с предприятия.
«На мужчину на месте составлен протокол об административном правонарушении», — сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Хабаров.
В свою очередь, глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко заявил, что предприятие, которому принадлежит грузовик, будет оштрафовано на сумму до 150 тыс. рублей.