В Петропавловске-Камчатском около восьми тонн рыбных отходов вывалилось на дорогу

Около восьми тонн рыбных отходов вывалилось на дорогу из грузовика в центре Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.

По словам инспекторов ГИБДД, причиной инцидента стала халатность водителя грузовика, вывозившего отходы от переработки рыбы с предприятия. «На мужчину на месте составлен протокол об административном правонарушении», — сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Хабаров. В свою очередь, глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко заявил, что предприятие, которому принадлежит грузовик, будет оштрафовано на сумму до 150 тыс. рублей.