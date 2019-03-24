В Петропавловске-Камчатском около восьми тонн рыбных отходов вывалилось на дорогу

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Около восьми тонн рыбных отходов вывалилось на дорогу из грузовика в центре Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.

По словам инспекторов ГИБДД, причиной инцидента стала халатность водителя грузовика, вывозившего отходы от переработки рыбы с предприятия.

«На мужчину на месте составлен протокол об административном правонарушении», — сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Хабаров.

В свою очередь, глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко заявил, что предприятие, которому принадлежит грузовик, будет оштрафовано на сумму до 150 тыс. рублей.

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