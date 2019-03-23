В Балтасинском районе Татарстана бюджетникам запретили заряжать гаджеты на работе

В Балтасинском районе Республики Татарстан сотрудникам бюджетных учреждений запретили заряжать мобильные телефоны на рабочем месте. Как передаёт «Реальное время», соответствующее распоряжение подписал руководитель исполкома региона Айдар Хайрутдинов.

По данным портала, запрет введён с целью экономии электроэнергии.

«Установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждения», — говорится в документе.

При этом, как уточняет KazanFirst, начальник Управления образования Балтасинского района Алия Закиева подтвердила распространённую в сети информацию.

По её словам, власти региона приняли данное решение в том числе с целью обеспечения безопасности в социальных учреждениях.

«Если мы повсеместно будем пользоваться электрическими чайниками, то это будет увеличивать риск пожарной опасности. Поэтому эти меры приняты в целях предупреждения», — уточнила Закиева.

В феврале депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина предложила отменить бесплатное питание для младшеклассников.

Впоследствии URA.RU передавало, что вице-губернатор по внутренней и информационной политике Свердловской области Сергей Бидонько прокомментировал инициативу.