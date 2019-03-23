В Балтасинском районе Татарстана бюджетникам запретили заряжать гаджеты на работе
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По данным портала, запрет введён с целью экономии электроэнергии.
«Установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждения», — говорится в документе.
При этом, как уточняет KazanFirst, начальник Управления образования Балтасинского района Алия Закиева подтвердила распространённую в сети информацию.
По её словам, власти региона приняли данное решение в том числе с целью обеспечения безопасности в социальных учреждениях.
«Если мы повсеместно будем пользоваться электрическими чайниками, то это будет увеличивать риск пожарной опасности. Поэтому эти меры приняты в целях предупреждения», — уточнила Закиева.
В феврале депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина предложила отменить бесплатное питание для младшеклассников.
Впоследствии URA.RU передавало, что вице-губернатор по внутренней и информационной политике Свердловской области Сергей Бидонько прокомментировал инициативу.