Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил встречу президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 8 апреля.
- Reuters
«Да. Будет заседание Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Ранее пресс-служба турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что он планирует посетить Россию 8 апреля.
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