Названа наиболее популярная порода собак у жителей Москвы

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Самой популярной породой собак у жителей российской столицы стал лабрадор. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные сервиса по выгулу животных, представители которого проанализировали анкеты пользователей.
Названа наиболее популярная порода собак у жителей Москвы
  • © pixabay.com

Отмечается, что около 75% жителей Москвы чаще всего заводят породистых собак. 

Самой популярной породой стал лабрадор, второе место занял джек-рассел-терьер, третье — вельш-корги. 

В то же время менее популярными признаны в том числе голдаст йорки, американские голые терьеры и киргизские борзые.

Сервис также определил самую популярную кличку — Джек.

В январе сообщалось, что в пожарно-спасательном центре Москвы более полугода работает необычный сотрудник — такса Маруся

Телеканал m24 передавал, что во всех округах столицы проходит ежегодная вакцинация домашних животных от бешенства.

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