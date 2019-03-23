На новом энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 запустили ядерный реактор
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«22 марта 2019 года в 22:01 реакторная установка инновационного энергоблока №2 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2 выведена на минимально контролируемый уровень мощности», — приводит РИА Новости сообщение «Росэнергоатома».
Далее в соответствии с программой физического пуска энергоблока специалисты проведут ряд испытаний.
К концу текущего года планируется ввод энергоблока №2 НВ АЭС-2 в опытно-промышленную эксплуатацию.
В 2016 году сообщалось, что самый мощный в России новый энергоблок запущен на Нововоронежской АЭС.
18 марта 2019 года президент России Владимир Путин во время визита в Крым дал старт работе Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность.