На новом энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 запустили ядерный реактор

Пресс-служба концерна «Росэнергоатом» сообщила, что на Нововоронежской АЭС-2 состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 энергоблока №2.

«22 марта 2019 года в 22:01 реакторная установка инновационного энергоблока №2 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2 выведена на минимально контролируемый уровень мощности», — приводит РИА Новости сообщение «Росэнергоатома».

Далее в соответствии с программой физического пуска энергоблока специалисты проведут ряд испытаний.

К концу текущего года планируется ввод энергоблока №2 НВ АЭС-2 в опытно-промышленную эксплуатацию.

В 2016 году сообщалось, что самый мощный в России новый энергоблок запущен на Нововоронежской АЭС.

18 марта 2019 года президент России Владимир Путин во время визита в Крым дал старт работе Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность.