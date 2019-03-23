На новом энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 запустили ядерный реактор

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Пресс-служба концерна «Росэнергоатом» сообщила, что на Нововоронежской АЭС-2 состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 энергоблока №2.
На новом энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 запустили ядерный реактор
  • © РИА Новости

«22 марта 2019 года в 22:01 реакторная установка инновационного энергоблока №2 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2 выведена на минимально контролируемый уровень мощности», — приводит РИА Новости сообщение «Росэнергоатома».

Далее в соответствии с программой физического пуска энергоблока специалисты проведут ряд испытаний. 

К концу текущего года планируется ввод энергоблока №2 НВ АЭС-2 в опытно-промышленную эксплуатацию.

В 2016 году сообщалось, что самый мощный в России новый энергоблок запущен на Нововоронежской АЭС.

18 марта 2019 года президент России Владимир Путин во время визита в Крым дал старт работе Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность.

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