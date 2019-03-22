Гендиректор Lush Russia прокомментировал ситуацию с блогером Беллой Рапопорт

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Владелец и генеральный директор Lush Russia Дмитрий Азаров прокомментировал RT ситуацию с блогером Беллой Рапопорт.
Гендиректор Lush Russia прокомментировал ситуацию с блогером Беллой Рапопорт
  • © pixabay.com

В частности, он опроверг сообщения об увольнении сотрудницы, которая общалась с блогером.

«Никого мы не увольняли. Потому что увольнять не за что. Это утка очередная», — заявил он.

Азаров рассказал, что обращение и ответ на него — это «единственное общение между менеджером компании и блогершей».

«Всё остальное — хайп блогерши, которая почему-то сочла этот ответ хамством», — отметил он.

Ранее сообщалось, что блогер Белла Рапопорт попросила бесплатные товары у Lush взамен на рассказ о них в сториз своего Instagram. В компании ей вежливо отказали. Девушка поделилась реакцией на отказ со своими подписчиками.

На фоне этого скандала в сети начался новый флешмоб: сотни людей обращаются к компаниям с сообщениями: «Здравствуйте. Я блогер. Хотел бы получить что-нибудь и рассказать в сториз».

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